В минобре рассказали, в каких калининградских школах планируют ввести вторые смены

«У нас есть районы, где возросло число первоклассников. Это на Артиллерийской 58-я школа. 46-я и 56-я школы — в бывшем Балтрайоне. По закону первоклашки не могут учиться во вторую смену, поэтому мы выводим [под эти цели], как правило, третьи классы, — это такая самая подвижная параллель для второй смены», — объяснила Трусенёва.