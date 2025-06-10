В минобре рассказали, в каких калининградских школах планируют ввести вторые смены

В Калининграде 17% школ работает в две смены, в ближайшее время такую форму обучения могут ввести в ещё трёх учебных заведениях. Об этом рассказала министр образования Светлана Трусенёва во время прямого эфира в сообществе «Клопс» ВКонтакте во вторник, 10 июня.
«У нас есть районы, где возросло число первоклассников. Это на Артиллерийской 58-я школа. 46-я и 56-я школы — в бывшем Балтрайоне. По закону первоклашки не могут учиться во вторую смену, поэтому мы выводим [под эти цели], как правило, третьи классы, — это такая самая подвижная параллель для второй смены», — объяснила Трусенёва.
Она добавила, что у минобра нет задачи избавиться от второй смены полностью, так как она помогает решить кадровый вопрос и «более эффективно использовать детское время, поскольку не все ребята — жаворонки, как и их родители».