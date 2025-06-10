Наркоцентр в Сочи закрыли после вмешательства прокуратуры

Проверка, проведённая прокуратурой Краснодарского края, выявила нарушения санитарных и противопожарных норм. Центр работал круглосуточно и принимал около 30 человек, но не соответствовал требованиям безопасности.
Надзорный орган решил, что нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей. Прокуратура подала иск в Лазаревский районный суд, и суд временно запретил деятельность центра.
С 6 июня 2025 года «ЭлитМед» прекратил работу. Прокуратура продолжает следить за судебным разбирательством, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.