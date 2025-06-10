Kronen Zeitung: 28 пострадавших госпитализированы после стрельбы в Граце

Утром 10 июня 22-летний молодой человек открыл стрельбу в школе австрийского города Грац. По последним данным, в результате нападения погибли 10 человек, еще 28 пострадали. Сам стрелявший, как сообщили СМИ, совершил самоубийство, его тело нашли в одном из туалетов школы. Предварительно, он является бывшим учеником, сам парень считал себя жертвой издевательств. Канцлер Австрии Кристиан Штокер назвал произошедшее национальной трагедией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
10 человек погибли в результате стрельбы в школе австрийского города Грац. Об этом сообщило австрийское информагентство APA со ссылкой на бургомистра Эльке Кар.
Среди жертв — ученики и по меньшей мере один взрослый. Сам стрелявший также погиб, его смерть подтвердила бургомистр.
По предварительной информации, преступник совершил самоубийство. Его тело, как пишет газета Kronen Zeitung, нашли в одном из туалетов школы.
При этом австрийский телеканал AUF1 сообщает об 11 жертвах.
«Как эксклюзивно рассказала AUF1 16-летняя школьница, число погибших возросло до одиннадцати, об этом сообщил ей работник скорой помощи», — говорится в публикации канала.
В результате стрельбы также пострадали 28 человек, как минимум четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщила Kronen Zeitung. Тяжелораненых доставили в больницы Граца на спасательных вертолетах.
Всех учеников школы на данный момент эвакуировали. В полиции сообщили, что на территории учебного здания безопасно. Тем не менее занятия в школе отменили до конца недели.
Правоохранители также рекомендовали гражданам избегать места происшествия и следовать указаниям экстренных служб.
Стрельбу открыл бывший ученик.
Первые сообщения о стрельбе в школе Граца начали поступать в районе 10 утра по местному времени. На место незамедлительно выехали правоохранители, задействовав в операции спецназ «Кобра» и полицейский вертолет. Территорию учебного заведения оцепили.
«В 10 утра приехала полиция и перекрыла улицу перед рестораном. Я закрыл двери своего ресторана, я был там один со своим поваром. Это катастрофа, просто ужасно», — сообщил Хасан Дарсель, владелец заведения неподалеку.
Одновременно с этим в соцсетях распространилось видео, снятое рядом со зданием школы. В ролике были слышны крики и выстрелы.
По предварительной информации, ~преступник — бывший ученик школы, 22-летний молодой человек, считавший себя жертвой издевательств~. СМИ пишут, что он действовал в одиночку.
По данным Salzburger Nachrichten, при себе у него были пистолет и дробовик, разрешение на оружие у нападавшего было. Стрельбу молодой человек открыл в двух классах, в одном из них он, предварительно, раньше учился, добавило издание.
Один из самых страшных массовых расстрелов в истории Австрии.
Правительство Австрии в связи со стрельбой отменило все внутриполитические мероприятия. Канцлер Австрии Кристиан Штокер направился в Грац вместе с другими членами кабмина — в том числе главой МВД Герхардом Карнером и министром образования Кристофом Видеркером.
Штокер поблагодарил экстренные службы и призвал народ к солидарности, заявив, что происходящее касается всех австрийцев «как людей, как родителей, как общества».
«Расстрел в школе в Граце — это национальная трагедия, которая глубоко потрясла всю нашу страну. Этот непостижимый акт внезапно оборвал жизни молодых людей, у которых все еще было впереди. Нет слов, чтобы выразить боль и горе, которые мы все — вся Австрия — чувствуем сейчас», — заявил канцлер Австрии.
Губернатор федеральной земли Штирия Марио Кунасек заявил, что стрельба в школе в городе Грац «не поддается пониманию» и является безумием. Бургомистр города Кар отметила, что это «ужасная трагедия».
Свои соболезнования также выразили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета Kronen Zeitung назвала трагедию одним из самых страшных массовых расстрелов в истории Австрии. СМИ отмечают, что произошедшее также стало самой крупной по числу жертв трагедией в истории страны. Последний раз в результате стрельбы в центре Вены погибло пятеро, включая нападавшего.