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Глава Ростова-на-Дону наградил лучших медицинских работников города

В преддверии Дня медработника Александр Скрябин вручил награды врачам и медсестрам Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону вручил награды лучшим медицинским работникам города — терапевтам, анестезиологам-реаниматологам, хирургам, кардиологам, стоматологам и медсестрам. Специалисты были удостоены особого внимания за заслуги и личный вклад в развитие отрасли.

— Рад, что есть день в году, когда нам выпадает возможность еще раз сказать вам спасибо за каждодневный труд. За самопожертвование, милосердие и сострадание, за неравнодушный подход к делу, — сказал Александр Скрябин.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес медработников, выполняющих свой долг в зоне специальной операции.

Добавим, на торжественном мероприятии вместе с Александром Скрябиным также присутствовали председатель городской Думы Зинаида Неярохина и председатель Общественной палаты города Михаил Чернышев.

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