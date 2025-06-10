Глава Ростова-на-Дону наградил лучших медицинских работников города

Глава Ростова-на-Дону вручил награды лучшим медицинским работникам города — терапевтам, анестезиологам-реаниматологам, хирургам, кардиологам, стоматологам и медсестрам. Специалисты были удостоены особого внимания за заслуги и личный вклад в развитие отрасли.
— Рад, что есть день в году, когда нам выпадает возможность еще раз сказать вам спасибо за каждодневный труд. За самопожертвование, милосердие и сострадание, за неравнодушный подход к делу, — сказал Александр Скрябин.
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес медработников, выполняющих свой долг в зоне специальной операции.
Добавим, на торжественном мероприятии вместе с Александром Скрябиным также присутствовали председатель городской Думы Зинаида Неярохина и председатель Общественной палаты города Михаил Чернышев.
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