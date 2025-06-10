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Путин похвалил московскую программу модернизации медицины

Путин назвал программу Москвы по модернизации системы здравоохранения хорошей.

Источник: © РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оценил программу Москвы по модернизации системы здравоохранения.

«Я знаю, что Москва помогала, у Сергея Семеновича (Собянина, мэра Москвы — ред.) такая хорошая программа по обновлению и развитию московской медицины», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

В ходе мероприятия Путин также отметил помощь Москвы в реконструкции поликлиники № 12 в Луганске.

«Ну и, конечно, если Москва помогает, то делает это на хорошем качественном уровне», — добавил Путин.

В Луганской городской поликлинике № 12 завершен капитальный ремонт. Теперь медучреждение общей площадью 8 тысяч квадратных метров оснащено на уровне самых высоких российских стандартов. В ходе капитального ремонта проведена перепланировка здания, полностью заменены существующие системы, лифтовое оборудование и инженерные сети. Кроме того, для бесперебойного обеспечения электроэнергией произведен монтаж новой трансформаторной подстанции. Также в поликлинике установлены флюорографический, маммографический и рентгенологический аппараты и компьютерный томограф. Сейчас проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и монтажу ограждения.