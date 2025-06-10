Госкомимущество сказало об упрощении регистрации сделок с недвижимостью в Беларуси

Специалист отметила, что новая редакция закона о государственной регистрации недвижимости, прав на него и сделок с ним вступит в силу с 11 июня 2025 года. Лукьянова обратила внимание, что одним из новшеств состоит в том, что можно обращаться в любой офис по регистрации прав на недвижимость, а не обязательно в том районе, где находится, к примеру, дом.