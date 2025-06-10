Госкомимущество сказало об упрощении регистрации сделок с недвижимостью в Беларуси

Регистрация сделок с недвижимостью упрощается в Беларуси с июня 2025 года. Подробности озвучила заместитель председателя Госкомимущества Екатерина Лукьянова, пишет Sputnik.by.
Специалист отметила, что новая редакция закона о государственной регистрации недвижимости, прав на него и сделок с ним вступит в силу с 11 июня 2025 года. Лукьянова обратила внимание, что одним из новшеств состоит в том, что можно обращаться в любой офис по регистрации прав на недвижимость, а не обязательно в том районе, где находится, к примеру, дом.
— То есть мы стираем территориальные границы… Эта новация касается и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей в том числе, — пояснила замглавы Госкомимущества.
Лукьянова сообщила, что ИП и юридические лица могут использовать цифровую подпись и все решать дистанционно, не обращаясь к регистратору. По словам специалиста, белорусы, которые получают недвижимость в наследство или же проводят сделки с ним, получили возможность регистрировать их через нотариуса.
— Клиент будет информирован нотариусом о готовности документов о регистрации, после чего сможет забрать их у нотариуса, — уточнила специалист.
Представитель ведомства добавила, что также появится возможность дистанционных сделок.
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