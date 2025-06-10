Пермских туристов предупреждают о появлении медведя на экотропе

В лесах Прикамья с конца мая до июля начался период гона у медведей. В это время крупнейший лесной хищник региона ведет себя очень активно, встреча с ним особо опасна. Медведи начинают искать себе пару для продолжения рода. Их отличает агрессия и раздражительность.
Дирекция ООПТ Пермского края просит туристов, отправляющихся в лес, быть очень внимательными. На днях следы медведя заметили на тропе к охраняемому ландшафту «Колчимский (Помяненный) камень». Вероятно, он метил местность, для предупреждения своих сородичей, обитающих в округе.
«Следы бурого медведя в Красновишерском районе встречаются практически во всех лесных уголках, по поймам реки Вишера и ее больших и малых притоков. Район является одним из крупнейших в крае по объему лесозаготовок», — отметили в дирекции.
На свежих вырубах после их восстановления хвойно-лиственным подростом через 3−5 лет появление медведей становится обычным делом. Это связано с увеличением урожая брусники, зарастанием окраин малинником, в пнях и валежниках в массе размножаются короеды, древоточцы и муравьи.
При посещении леса не следует громко разговаривать, свистеть, стучать по металлической посуде. Передвигаться необходимо группой, так как медведи реже приближаются к группе, чем к одному человеку. При визуальном контакте со зверем группе надо плотно собраться, поднять над собой руки с куртками, чтобы казаться больше и массивнее.
Ни в коем случае нельзя поворачиваться к медведю спиной и не пытаться убежать — это спровоцирует нападение и преследование хищником. Туристам советуют избегать густых кустов, зарослей и медвежьих троп.