Пермских туристов предупреждают о появлении медведя на экотропе

При посещении леса не следует громко разговаривать, свистеть, стучать по металлической посуде. Передвигаться необходимо группой, так как медведи реже приближаются к группе, чем к одному человеку. При визуальном контакте со зверем группе надо плотно собраться, поднять над собой руки с куртками, чтобы казаться больше и массивнее.