Самарская область отметит День России масштабной праздничной программой

Параллельно мероприятия проходят в библиотеках. 11 июня в областной детской библиотеке с 11:00 до 15:00 состоятся познавательные игры для детей. В 18:00 Самарская библиотека для молодежи проведет лекцию (6+) о Родине в русской живописи, открытый читальный зал и дискуссию о современной прозе.