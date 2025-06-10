Самарская область отметит День России масштабной праздничной программой

В этом году они объединены общей темой «Мы — будущее страны!». Основные события пройдут в Самаре, но участвуют все муниципалитеты региона.
Главная концертная программа состоится на площади Куйбышева. С 18:00 до 22:00 выступят молодёжные коллективы «Волны», «Кинемо», танцевальные группы «Новые лица», «М5 шоу», группа «Утро». Завершит вечер выступление российской рок-группы «Звери».
В течение дня жители смогут посетить культурные и образовательные события:
- В 12:00 в Галерее ремесел пройдет акция «Надень народное на День России» (0+).
- В 13:00 в Музее Алабина — встреча «Родина — наш дом родной» (6+).
- В 15:00 в Самарском Археологическом центре — экскурсия «Лицом к лицу» (6+).
Параллельно мероприятия проходят в библиотеках. 11 июня в областной детской библиотеке с 11:00 до 15:00 состоятся познавательные игры для детей. В 18:00 Самарская библиотека для молодежи проведет лекцию (6+) о Родине в русской живописи, открытый читальный зал и дискуссию о современной прозе.
Вечером 12 июня праздничная подсветка и надпись «С Днем России!» появятся на телебашне Самары. В Ширяеве пройдет фестиваль «Колыбель ремесел» с ярмарками и мастер-классами.
В преддверии праздника школьникам вручают паспорта в рамках акции «Мы — граждане России!». Также 11 июня волонтеры развернут российский флаг длиной в километр на набережной Самары.
В этот же день завершается голосование за объекты благоустройства на портале «Госуслуги. Решаем вместе».