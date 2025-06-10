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В Самаре признали незаконным рынок напротив дома № 5 на улице Солнечной

В Самаре суд признал несанкционированным очередной рынок.

В Самаре суд признал несанкционированным очередной рынок. На этот раз на улице Солнечной.

Торговые точки рынка расположены около дома № 5. Иск против МБУ «Служба сопровождений операций с имуществом» и ООО «Эльбрус» выдвинула прокуратура.

Ведомство требовало аннулировать сделку по благоустройству территории и вернуть два участка общей площадью чуть больше 700 квадратных метров.

Служители Фемиды удовлетворили иск.

Ранее мы писали о том, что Самарский областной суд начал конкурс на пост председателя. Он продлится до 11 июля 2025 года. Предыдущий председатель занимал свое кресло 6 лет.

Также, Генпрокуратура Российской Федерации посодействовала тому, чтобы речные суда по маршруту Самара-Рождествено курсировали до 21:00 и увеличили количество рейсов с 14 до 32.

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