Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня

Ранее нижняя палата российского парламента на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг, в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта.