Комитет Совфеда рассмотрит закон о национальном мессенджере 17 июня

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству рассмотрит закон о национальном мессенджере на заседании 17 июня, верхняя палата заслушает доклад по законодательной инициативе 18 июня, сообщил сенатор Андрей Клишас.
«Закон о национальном мессенджере комитет Совета Федерации по конституционному законодательству планирует рассмотреть на своём плановом заседании 17-го июня и вынести на пленарное заседание 18-го июня. Докладчиком выступит сенатор Шейкин А. Г.», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее нижняя палата российского парламента на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг, в частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта.