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Превышение ПДК формальдегида выявлено в Новосибирске

В Новосибирске отмечено превышение нормативных показателей содержания формальдегида в воздухе двух городских территорий.

Об этом информирует Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своей интернет-странице.

Согласно информации, предоставленной ведомством, концентрация формальдегида достигла отметки в 1,4 раза выше допустимой в Заельцовском районе, а в Дзержинском районе — в 1,2 раза. Формальдегид — это газообразное вещество, не имеющее цвета, но обладающее резким запахом, представляющее опасность для здоровья при повышенных концентрациях. Вдыхание этого вещества может вызывать серьёзные осложнения, в частности, острый бронхит, отёк лёгких, воспаление слизистой оболочки глаз, вертиго и конвульсии.

Вопрос о повышенном содержании вредных веществ, таких как формальдегид, фтористый водород и пыль, в атмосфере Новосибирска остаётся нерешённым. В связи с этим в городе нередко объявляется режим неблагоприятных метеоусловий, что говорит о необходимости реализации мероприятий, направленных на оздоровление воздушной среды.