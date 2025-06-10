Превышение ПДК формальдегида выявлено в Новосибирске

Согласно информации, предоставленной ведомством, концентрация формальдегида достигла отметки в 1,4 раза выше допустимой в Заельцовском районе, а в Дзержинском районе — в 1,2 раза. Формальдегид — это газообразное вещество, не имеющее цвета, но обладающее резким запахом, представляющее опасность для здоровья при повышенных концентрациях. Вдыхание этого вещества может вызывать серьёзные осложнения, в частности, острый бронхит, отёк лёгких, воспаление слизистой оболочки глаз, вертиго и конвульсии.