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«Решения будут жесточайшими». Лукашенко сказал навести порядок на «Беларусьфильме» до 1 сентября

Лукашенко предупредил «Беларусьфильм» о жесточайших решениях.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил «Беларусьфильм» о жесточайших решениях. Подробности приводит пресс-служба президента.

Глава государства заявил, что лишних денег не будет.

— Никто вам никаких денег под какую-то новую команду не даст. И если вы к 1 сентября во главе с министром культуры не наведете здесь порядок, решения будут жесточайшими. И не думайте, что мы вас просто с должности снимем, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Александр Лукашенко заметил, что на первом этапе необходимо найти хотя бы три хороших режиссера, которые хотят работать. По его словам, режиссеры найдут команду, предложат сценарии и всю режиссуру положат на стол.

— Отсюда надо начинать. Надо начинать с «тренеров команд». А такие в Беларуси есть. Их немало, — уточнил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал постоянную финансовую поддержку «Беларусьфильма»: «Сколько можно помогать?».

Тем временем Лукашенко раскритиковал работу «Беларусьфильма», сказав про минусовую отдачу: «Ни государство, ни зритель не видят результатов».

Кроме того, глава государства заявил, что белорусское кино для белорусов кончилось «Августом 44-го» и «Брестской крепостью».

Также мы писали, что вице-премьер Наталья Петкевич заявила, что белорусское кино в нынешнем состоянии не нужно.