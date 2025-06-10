«Решения будут жесточайшими». Лукашенко сказал навести порядок на «Беларусьфильме» до 1 сентября

— Никто вам никаких денег под какую-то новую команду не даст. И если вы к 1 сентября во главе с министром культуры не наведете здесь порядок, решения будут жесточайшими. И не думайте, что мы вас просто с должности снимем, — акцентировал внимание президент Беларуси.