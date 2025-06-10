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Из-за подготовки и празднования Дня России в Уфе ограничат движение на парковках и улицах

В Уфе из-за дня России перекроют несколько парковок и улиц.

Источник: администрация Челябинска

В Уфе из-за подготовки и празднования Дней Минска, России, Салавата Юлаева и самой столицы Башкирии перекроют несколько парковок и улиц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Движение транспорта будет ограничено:

— 11 июня с 07:00 до 11:00 — на парковке перед парком Победы по улице Комарова;

— с 23:00 11 июня до 13:00 12 июня — на парковке у Конгресс-холла «Торатау» и на верхней площадке Монумента Дружбы — со стороны улицы Октябрьской революции;

— 12 июня с 07:00 до 12:00 — на улице Набережной на участке от Сочинской до проезда под мостами через реку Белую;

— 12 июня с 07:00 до 20:00 — на парковке у Русского драматического театра, перед трибунами Горсовета, а также на проезде вдоль площади имени Ленина.

Власти просят горожан учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

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