Жители Ростова пожаловались на неработающие в автобусах кондиционеры

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на неработающие в автобусах кондиционеры. Ситуацию уже обсудили на оперативном совещании, рассказал в Telegram врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Кондиционер — часть услуги, за которую платят люди. В жаркую погоду эта услуга должна предоставляться в полном объеме, — отметил Юрий Слюсарь.
Донской глава потребовал, чтобы областной минтранс и городские власти разобрались с проблемой в короткие сроки.
— «Скороварки на колесах» по улицам ходить не должны, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
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