Ясновидящая Кажетта рассказала, какие знаки зодиака любят возвращаться к бывшим

Рожденные под этим созвездием очень романтичные личности. Порой бывают слегка наивны, но они всегда искренние со своим партнером. Рыбы максимально вкладываются в отношения — с первых этапов будут проявлять много внимания и заботы к любимому человеку. Когда в их паре происходит разрыв, они крайне сложно переживают этот этап. Рыбы будут искать причину случившегося, анализировать действия свои и партнера. Чаще всего считают, что расставание произошло по их вине. Пережив тяжелые первые эмоции, представители водного знака хотят исправить все ошибки и вернуть бывшего избранника в свою жизнь. Рыбы вполне могут, как в фильмах, ждать у двери с букетом или отправят настоящую открытку с просьбой встретиться в кафе. Они романтики до последнего и хотят, чтобы партнер поверил им, а их история имела счастливое продолжение.