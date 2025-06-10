В Шанхае передвинули исторический квартал весом 7500 т

Цель действия — временно освободить местность для строительства под кварталом многофункционального центра площадью более 53 тысяч квадратных метров с культурными и коммерческими помещениями и 100 парковочными местами. Об этом пишет газета China Daily.
Комплекс Хуаяньли построили в 1920—1930 годах. Квартал, который передвигался по 10 метров в день с 19 мая, состоит из трех кирпично-деревянных зданий. Команда проекта использовала 3D-моделирование и лазерное сканирование, чтобы выявить возможные проблемы при совершении действия.
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