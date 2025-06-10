В Шанхае передвинули исторический квартал весом 7500 т

Комплекс Хуаяньли построили в 1920—1930 годах. Квартал, который передвигался по 10 метров в день с 19 мая, состоит из трех кирпично-деревянных зданий. Команда проекта использовала 3D-моделирование и лазерное сканирование, чтобы выявить возможные проблемы при совершении действия.