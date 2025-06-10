Обзор самых значимых событий в Самарской области: главное за май 2025 года

Участие в интервью, посвященном первому году губернаторства Вячеслава Федорищева, подсказало редакции «МК в Самаре» идею, казалось бы, лежавшую на поверхности: чаще анализировать и подводить промежуточные итоги работы областной исполнительной власти.
Мы решили готовить ежемесячные обзоры наиболее значимых событий в жизни региона. Представляем первую подборку: что было сделано в различных отраслях и сферах в мае 2025 года.
Промышленность и экономика.
В мае в Казани на в заседании совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» подписано соглашение о сотрудничестве Самарской области с китайской провинцией Цзянси.
В 2024 году Китай занял 1 место по объему регионального импорта и 6 место по экспорту продукции из Самарской области. Товарооборот составил более 1,8 млрд долларов.
В Самарской области с визитом побывал замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. На встрече стало известно, что объем несырьевого (неэнергетического) регионального экспорта за I квартал 2025 года увеличился на 27,2% по сравнению с I кварталом 2024 года.
Торговыми партнерами Самарской области являются 122 страны. Крупнейшими по объему экспорта стали Китай, Монголия, Турция, Индия, Узбекистан и Казахстан.
Согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, в мае Самарская область вошла в ТОП-3 регионов России по уровню развития ГЧП — государственно-частного партнерства — после Москвы и Санкт-Петербурга.
Сегодня в Самарской области реализуется 77 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 290 млрд рублей.
В Самарской области в мае был открыт новый логистический центр маркетплейса Wildberries. В ближайшее время здесь будет установлен трехуровневый автоматический сортировочный конвейер, производительность которого в перспективе составит до 1,5 миллиона товаров в сутки.
Своевременная и успешная реализация проекта во многом стала результатом встречи и соглашений Татьяны Ким и Вячеслава Федорищева на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме. Местные производители получат прямой доступ к федеральной онлайн-площадке и новые возможности для роста.
В мае стало известно, что два крупных инвестпроекта в Самарской области планируют расширение. Это проекты в сфере производства и туризма: предприятие по выпуску автомобильных компонентов, а также аква-комплекс отдыха и здоровья.
Социальная сфера.
В Самарской области масштабно отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Впервые после перерыва на Параде Победы состоялось очное шествие участников общественного движения «Бессмертный полк». Более 10 тысяч человек прошли по площади Куйбышева с фотографиями своих отцов, дедов, прадедов…
Самарская область в мае вошла в топ-10 субъектов страны по количеству социальных предприятий. 239 компаний региона имеют официальный статус социальных.
Медицина и здравоохранение.
В поселке Спутник Волжского района открыли фельдшерско-акушерский пункт для более чем 1,5 тыс. жителей.
По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» закупили в больницу Отрадного 2 современных рентген-аппарата и в Самарскую городскую поликлинику № 2 — 10 новых электрокардиографов.
В мае завершили капремонт отделения поликлиники № 14 в Самаре. Оно готовится к открытию. В современных условиях медицинскую помощь будут получать около 15 тысяч жителей микрорайона на 5-й просеке.
Всего 2025 году в регионе капитально отремонтируют 80 объектов здравоохранения (13 уже сделаны) и построят 33 модульных здания для оказания населению первичной медицинской помощи.
Наука и образование.
И областного бюджета выделили 3,78 миллиарда рублей на капитальные работы, модернизацию и благоустройство 120 школ и детских садов.
Инжиниринговый центр Самарского университета им. Королева получит 500 млн рублей на развитие. Большую часть средств университет направит на приобретение оборудования для разработки новых технологических решений в сфере беспилотных систем.
Это позволит вузу укрепить позиции в сфере БАС не только в Самарской области, но и в стране.
На эти цели из федерального бюджета будет направлено 250 млн рублей. На условиях софинансирования такой же объем средств в развитие центра вложат компании-партнеры, среди которых крупные региональные и федеральные предприятия.
В Самаре состоялся масштабный Международный фестиваль креативных технологий «АртПром». В регионе собрались представители федеральных и региональных органов власти, промышленности, бизнеса, креативных индустрий, деятели искусства, науки и спорта, медиасферы, студенты, молодые специалисты.
Патриотизм и спецоперация.
В преддверии Дня Победы из Самарской области в зону СВО отправили гуманитарный груз для бойцов. Это более 1000 радиостанций, тепловизионные прицелы, партия квадрокоптеров Mavic, а также 27 единиц спецтранспорта. Отправили еще одну партию квадрокоптеров Mavic (с начала года уже передали свыше 1000 БПЛА).
В Самарской области реализуется проект «Школа героев» — продолжение федеральной программы «Время героев». Цель — подготовка бойцов к службе в органах власти и на предприятиях.
Первый выпуск состоялся в мае 2025 года. Участники получили дипломы о профпереподготовке, уже начали работу в госструктурах и реализуют социальные проекты. А в начале июня в Самарской области стартовал второй призыв «Школы героев» — к учебе приступили еще 45 участников СВО.
Транспорт и дороги.
Для метро Самары капитально модернизировали три вагона, теперь пассажиров обслуживают 32 обновленных вагона из 50. Для метрополитена закуплен новый состав из 4 вагонов.
На автомагистрали «Центральной» в Самаре началось строительство второй части путепровода тоннельного типа, проходящего под железнодорожными путями в районе станции «Дачной».
Открыто рабочее движение по мосту через реку Малая Черная, который соединяет Самару и Волгоград.
В регионе запустили важный социальный маршрут из Волжского района «Южный город-1 — с. Яблоновый Овраг — п. Дудачный». Теперь жители Подъем-Михайловки и Дубового Умета смогут добираться до работы, магазинов, поликлиники в Южном городе.
Из областного бюджета дополнительно выделено для Сызрани 200 млн рублей на ремонт городских дорог в 2025 году.
Экология и ЖКХ.
Самарские лесники высадили более 650 га сеянцев разных пород: сосна, береза, дуб, ясень и другие. 100 кг семян сосны посеяли в Федоровском лесном питомнике.
Для регионального оператора «Экология» в мае закуплено 22 мусоровоза, 4 машины с краном-манипулятором, 2 бункеровоза и 2 крюковых погрузчика.
Туризм и культура.
Самарская область взяла награды второй Всероссийской премии «Туристические города». Команда из региона завоевала Гран-при в номинации «Город детского туризма» (Самара) и второе место в номинации «Регион детского туризма».
Кроме того, Тольятти завоевал Гран-при в номинации «Город промышленного туризма», а Самара завоевала 2 место в номинациях «Город научно-популярного туризма», «Город туристических маршрутов и экскурсионных программ» и «Город общественных туристических пространств».
В Автограде после масштабной реконструкции состоялось открытие второй очереди набережной Автозаводского района. Новая зона отдыха протянулась более чем на 880 метров и занимает площадь свыше 115 тысяч квадратных метров.
Продолжится работа над третьей очередью набережной. На ней будет пирс и спортивная гавань. Также обновление ждет набережную Комсомольского района Тольятти.
В Жигулевском государственном заповеднике по программе «Развитие туристско-рекреационного кластера Самарской области» при поддержке благотворительного Фонда «Возрождение Природы» открыли экопарк «Натуралист» в селе Бахилова Поляна.
В мае в Самаре завершили реконструкцию и открыли театр «Мастерская». Современное театральное пространство включает профессиональные гримерные и костюмерные комнаты, студийное помещение звукозаписи.
Большой зрительный зал рассчитан на 218 мест, малый зал вместимостью 80 человек, включая места для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Также театр оснащен дополнительным репетиторским пространством и детской театральной студией.
Физкультура и спорт.
5 и 6 мая 2025 года на льду «Лада-Арены» в Тольятти прошли два матча между хоккейными сборными России и Белоруссии в рамках официального тура сборных.
Подписано соглашение с «Полипластом» о пятилетнем спонсорстве ХК «Лада» (5 млрд рублей за 5 лет). В рамках соглашения «Полипласт» станет стратегическим партнером сразу 4 профессиональных хоккейных клубов — тольяттинской «Лады» (играет в чемпионате КХЛ), самарского ЦСК ВВС (выступает в ВХЛ), команды Молодежной хоккейной лиги «Ладья», а также новой команды по следж-хоккею, которая создана в Самарской области для участия в чемпионате России.
Футбольный клуб «Крылья Советов» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2025/2026. Клуб находился в конструктивном диалоге с РФС и смог в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов.
15 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провёл заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия — спортивная держава». В мероприятии приняли участие руководители областного Правительства, муниципалитетов, различных органов власти, ведомств, силовых структур.
Запланировано участие в форуме более 3 000 человек, ожидается приезд делегаций делегации со всей России и зарубежных гостей. В рамках подготовки запланировано построить 100 спортивных объектов, чтобы они служили региону ещё долгие годы.
В рамках культурной программы форума планируется провести 15 событий, включающих театральные постановки, выставки и экскурсионные программы.
Об итогах работы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с момента назначения его на этот пост Президентом России Владимиром Путиным читайте в нашей подборке «Первый год Вячеслава Федорищева».
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