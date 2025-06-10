Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения

«Поздравляя всех медицинских работников страны с приближающимся праздником и отдавая должное и усилиям, и героизму, и самоотверженности, и подвижничеству, все-таки еще раз хочу напомнить, что удовлетворенность системой здравоохранения гражданами РФ — главный критерий качества нашей с вами работы по этому важнейшему направлению. Никогда не будем об этом забывать», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.