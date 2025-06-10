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Путин отметил удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения

Путин оценил удовлетворенность россиян работой системой здравоохранения.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал удовлетворенность россиян работой системы здравоохранения самым главным критерием качества работы властей.

«Поздравляя всех медицинских работников страны с приближающимся праздником и отдавая должное и усилиям, и героизму, и самоотверженности, и подвижничеству, все-таки еще раз хочу напомнить, что удовлетворенность системой здравоохранения гражданами РФ — главный критерий качества нашей с вами работы по этому важнейшему направлению. Никогда не будем об этом забывать», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.