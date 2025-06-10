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Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике

Путин назвал создание новой поликлиники в Нальчике своевременным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал своевременным создание новой поликлиники в Нальчике, поскольку старое здание было изношено более чем на 80%.

«Предыдущее здание, насколько я вижу по документам, было изношено более чем на 80%, поэтому все, что сделано было в республике, это, конечно, очень своевременно», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

Новое главное здание городской поликлиники № 1 в Нальчике полностью оснащено современным оборудованием для оказания необходимой медицинской помощи. Общая площадь поликлиники составляет 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже медучреждения расположены диагностические кабинеты и отделения, в том числе лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии, рентгенографии, маммографии, флюорографии, ультразвуковой и функциональной диагностики.

Ранее главный филиал городской поликлиники № 1 располагался в здании, построенном в 1938 году.