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20-летний защитник Артем Карпов присоединился к тольяттинской «Ладе»

С молодым хоккеистом из системы ярославского «Локомотива» заключили двустороннее соглашение. Брал бронзу и серебро МХЛ.

С молодым хоккеистом из системы ярославского «Локомотива» заключили двустороннее соглашение, уточнили представители «автозаводцев».

Артем Карпов — из Бугульмы. Является выпускником «железнодорожников». За их команды выступал с 2021 года. В прошедшем сезоне МХЛ поучаствовал в 18 матчах и набрал четыре очка (четыре ассиста). Показатель полезности составил +8.

«Карпов — серебряный (2024) и бронзовый (2023) призер Молодежной хоккейной лиги. Всего на этом уровне сыграл в 140 встречах и заработал 21 (1+20) балл», — подчеркнули в тольяттинском клубе.

Показатель полезности достиг +24. А до этого сообщали о подписании контракта с 27-летним защитником Олегом Поповым. Ранее играл за «Норильск».

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