20-летний защитник Артем Карпов присоединился к тольяттинской «Ладе»

Артем Карпов — из Бугульмы. Является выпускником «железнодорожников». За их команды выступал с 2021 года. В прошедшем сезоне МХЛ поучаствовал в 18 матчах и набрал четыре очка (четыре ассиста). Показатель полезности составил +8.