До слез: Спасенному щенку, которому в Хынчештах нелюди отрезали все 4 лапы и хвост, придумывают имя и собирают всем миром деньги на протезы

В Хынчештах найден щенок, которому отрезали все четыре лапки и хвост. Брошенный между жизнью и смертью, малыш не сдался и сейчас проходит лечение в клинике Doctor-Vet, где готовят к установке протезов.
Волонтёр Инна Сырбу, супруга экс-депутата Сергея Сырбу, взяла щенка под опеку и обещает стать ему настоящей мамой. Она обращается к журналистам и всем неравнодушным — помогите малышу!
Пожертвования принимаются только напрямую в клинику Doctor-Vet через официальные банковские приложения (maib, Moldindconbank, OTP Bank) и кошельки BPay. Будьте внимательны — не поддавайтесь мошенникам!
Сейчас ищем имя для нашего маленького героя — символ его силы и надежды. Пишите варианты в комментариях!
Давайте поддержим этого бойца вместе!
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