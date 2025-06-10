Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До слез: Спасенному щенку, которому в Хынчештах нелюди отрезали все 4 лапы и хвост, придумывают имя и собирают всем миром деньги на протезы

В Хынчештском районе выявлен душераздирающий случай жестокого обращения с животным [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Хынчештах найден щенок, которому отрезали все четыре лапки и хвост. Брошенный между жизнью и смертью, малыш не сдался и сейчас проходит лечение в клинике Doctor-Vet, где готовят к установке протезов.

Волонтёр Инна Сырбу, супруга экс-депутата Сергея Сырбу, взяла щенка под опеку и обещает стать ему настоящей мамой. Она обращается к журналистам и всем неравнодушным — помогите малышу!

Пожертвования принимаются только напрямую в клинику Doctor-Vet через официальные банковские приложения (maib, Moldindconbank, OTP Bank) и кошельки BPay. Будьте внимательны — не поддавайтесь мошенникам!

Сейчас ищем имя для нашего маленького героя — символ его силы и надежды. Пишите варианты в комментариях!

Давайте поддержим этого бойца вместе!

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Убрать фамилию фашиста из названия улицы в Кишиневе: Почему столичный мунсовет боится меньшинства ПАС.

Мунсоветники ведут себя так, будто они входят в ПАС (далее…).

ПАС гордится еще одним «достижением» — 110 тысяч человек в Молдове вполне обеспечены: О том, что остальные два с половиной миллиона населения страны бедствуют, «скромно» умалчивают.

Депутат ПАС Дориан Истрати, заявил, что 110 тысяч жителей Молдовы получают более 1 тыс. евро в месяц (далее…).

Малышку больше не будет избивать мама: В Молдове нашумевшая история закончилась приговором суда — теперь ребенок будет жить с отцом.

Женщина не признаёт вину, называет решение «несправедливым» и намерена его обжаловать (далее…).