Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Арала

«На 2 миллионах гектаров дна Арала, находящихся на территории Узбекистана, посажен саксаул. Это проект, начатый в 2018 году. Выполненная работа начала давать хорошие результаты. В первое время прогнозировалось, что саксаул будет задерживать 15−18% соли и пыли, поднимающейся с земли. Но результат превзошел предварительные расчеты. То есть, саксаул удерживает от поднятия в воздух около 35−40% пыли и соли», — заключила Лейли Сеитова.