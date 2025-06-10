Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Арала

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан и Казахстан планируют посадить саксаулы на дне Аральского моря, сообщает международное информационное агентство «Казинформ» со ссылкой на министра экологии Каракалпакстана Лейли Сеитову.
«К нам приезжают казахстанские коллеги, обмениваются опытом. Они видели результаты работы, проведенной в Каракалпакстане. Есть совместные с Казахстаном проекты по совершенствованию методов высадки саксаула. Половина Арала находится в соседней стране, половина на территории Узбекистана. На нас возложено задание по совместной с Казахстаном разработке проекта высадки саксаула вблизи границы и его дальнейшей реализации», — сказала она в интервью агентству.
По словам Сеитовой, несмотря на то, что восстановить Аральское море невозможно, важно минимизировать последствия его высыхания и сохранить оставшиеся участки экосистемы.
«Для этого необходимо укреплять сотрудничество между странами региона. Развитие водной дипломатии — ключ к решению этих вопросов», — подчеркнула министр.
Также она рассказала о результатах работы по превращению высохшего дна Арала в зеленый массив.
«На 2 миллионах гектаров дна Арала, находящихся на территории Узбекистана, посажен саксаул. Это проект, начатый в 2018 году. Выполненная работа начала давать хорошие результаты. В первое время прогнозировалось, что саксаул будет задерживать 15−18% соли и пыли, поднимающейся с земли. Но результат превзошел предварительные расчеты. То есть, саксаул удерживает от поднятия в воздух около 35−40% пыли и соли», — заключила Лейли Сеитова.