Студенты СамГМУ стали победителями международной олимпиады по фармации

10 июня 2025 года команда Самарского государственного медицинского университета заняла первое место на Международной олимпиаде по управлению и экономике фармации, организованной в Башкирском государственном медицинском университете.
В Олимпиаде, приуроченной к 80-летию Победы, соревновались 15 команд из российских и зарубежных учебных заведений. Соревнование включало два этапа: тестовый, состоящий из ста вопросов, и теоретический, содержащий пять сложных заданий.
Студенты четвертого курса Института фармации СамГМУ Антипова Вероника, Киргизова Евгения, Посысаева Надежда, Штрунова Ксения и Хузиева Разиля показали лучшие результаты и заняли первое место.
Преподаватели СамГМУ отметили высокий уровень подготовки студентов и их умение решать сложные задачи. Олимпиада стала значимым событием, способствующим обмену знаниями и опыту, а также укреплению международных связей в области фармации.
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