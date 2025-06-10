Десятки россиян под капельницами в Турции: что вызывает опасную реакцию на солнце

Десятки российских туристов в Сиде, Кемере и Анталье оказались под капельницами из-за палящего солнца и высоких температур. 40-градусная жара в Турции спровоцировала аллергическую реакцию: у людей по всему телу пошли пятна, сыпь и зуд. При обращении пациентов в больницу местные врачи ставят диагноз «аллергия на солнце». Почему возникает такая реакция, кто в группе риска и как себя обезопасить, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.