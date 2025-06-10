Десятки россиян под капельницами в Турции: что вызывает опасную реакцию на солнце

Десятки российских туристов в Сиде, Кемере и Анталье оказались под капельницами из-за палящего солнца и высоких температур. 40-градусная жара в Турции спровоцировала аллергическую реакцию: у людей по всему телу пошли пятна, сыпь и зуд. При обращении пациентов в больницу местные врачи ставят диагноз «аллергия на солнце». Почему возникает такая реакция, кто в группе риска и как себя обезопасить, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Как рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова, с аллергией на солнце человек может столкнуться из-за химической реакции, спровоцированной частичками света, а усугубить состояние может прием витаминов или применение косметических средств.
— Усиленная реакция на солнечные лучи может быть связана с приемом различных лекарств и большого количества БАДов. Также поспособствовать аллергии может применение агрессивной косметики или использование шиммеров, которые на солнце работают по принципу лупы и усиливают токсическое воздействие ультрафиолета, — объяснила доктор.
По словам специалиста, аллергическая реакция на солнце может проявляться по-разному, но среди самых распространенных симптомов:
повышенная температура;слабость;головокружение;эритема;покраснение кожи;шелушение;зуд;различные высыпания (вплоть до волдырей).
И даже если во время нахождения на солнце у человека прежде не возникало негативной реакции на коже, он все равно может столкнуться с аллергией, предупредила дерматолог.
— Аллергия на солнце — это не истинный аллергический процесс, а фотохимическая реакция, которая происходит в коже, поэтому с недугом может столкнуться абсолютно любой человек, даже не аллергик. Если фототоксическая реакция на солнце уже возникла, пациенту надолго будут противопоказаны солнечные ванны, — отметила Галлямова.
При этом после первого рецидива на солнце всегда есть риск повторной аллергической реакции, предостерегла врач.
— У всех пациентов аллергия фиксируется повторно, причем вне зависимости от географического положения. К примеру, человек может вернуться из солнечной Антальи в Москву и вновь столкнуться с проявлениями на коже, если индекс ультрафиолета будет очень высоким. Есть случаи, когда реакция на ультрафиолет возникает на протяжении нескольких лет подряд, — сообщила дерматолог.
При этом предупредить недуг нельзя, но можно его профилактировать, отметила Галлямова.
— Специальных препаратов для профилактики проблемы не существует. Обычно при появлении симптомов предлагается принимать антигистаминные препараты, но только по рекомендации врача. Бесконтрольный прием лекарств запрещен, — заключила врач.
Между тем врач-онколог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева рассказала «ВМ», почему использование масел для загара может спровоцировать проблемы с кожей и вызвать серьезные недуги. А косметолог Марият Мухина объяснила, на что обратить внимание при выборе SPF, чтобы минимизировать вредное воздействие ультрафиолета на кожу.