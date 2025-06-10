В Омской области даже отличники не написали ЕГЭ по математике на высший балл

В Омской области подвели итоги ЕГЭ по математике, который выпускники писали 27 мая 2025 года. Несмотря на высокие показатели большинства участников, ни один из 4 114 выпускников региона не смог получить максимальный балл. Тем не менее, около 60% школьников преодолели важный порог в 60 баллов, что открывает им возможность поступления на технические специальности в вузах.