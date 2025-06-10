В Омской области даже отличники не написали ЕГЭ по математике на высший балл

В Омской области подвели итоги ЕГЭ по математике, который выпускники писали 27 мая 2025 года. Несмотря на высокие показатели большинства участников, ни один из 4 114 выпускников региона не смог получить максимальный балл. Тем не менее, около 60% школьников преодолели важный порог в 60 баллов, что открывает им возможность поступления на технические специальности в вузах.
Особое внимание экспертов привлекли успехи омских учеников в решении геометрических задач, включая сложные задания по стереометрии. Такие задачи чаще всего требуются при сдаче вступительных испытаний на такие специальности, как инженер, архитектор, программист.
Среди выпускников есть те, кто показал выдающиеся результаты: один участник набрал 99 баллов, а более 5% учеников получили свыше 80 баллов. Эти достижения дают право на участие в конкурсе на премию губернатора при поступлении в местные учебные заведения. Ране мы писали, что в омском минтруда опровергли информацию об отмене выплат студентам колледжей.