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Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко

Мурашко: возраст появления последствий сердечно-сосудистых заболеваний вырос.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Возраст появления у россиян последствий сердечно-сосудистых заболеваний увеличился, за последние 5 лет данный показатель сместился с 80 до 85 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Возраст, в которым россияне сталкиваются с последствиями сердечно-сосудистых заболеваний, увеличился, тем самым продолжительность здоровой жизни прирастает. За последние 5 лет этот показатель сместился с 80 до 85 лет», — сказал Мурашко в ходе открытия объектов здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным.