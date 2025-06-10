Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями улучшилась, заявил Мурашко

«Возраст, в которым россияне сталкиваются с последствиями сердечно-сосудистых заболеваний, увеличился, тем самым продолжительность здоровой жизни прирастает. За последние 5 лет этот показатель сместился с 80 до 85 лет», — сказал Мурашко в ходе открытия объектов здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным.