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Как будут ходить сдвоенные «Ласточки» в Зеленоградск с 12 по 15 июня

Поезда будут отправляться с Северного вокзала.

В период с 12 по 15 июня из Калининграда в Зеленоградск-2 назначаются сдвоенные составы «Ласточек». 10-вагонные поезда будут отправляться с Северного вокзала в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23. Обратно из Зеленоградска-2 в 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07.

Как отметили в пресс-службе КЖД, электрички проследуют по маршруту лишь с одной остановкой на станции Кутузово-Новое.

Сдвоенные «Ласточка» начали ходить в Калининградской области с 7 июня по выходным и праздничным дням. Пока — только до Зеленоградска-2.

Подробное расписание — здесь.