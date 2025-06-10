Как будут ходить сдвоенные «Ласточки» в Зеленоградск с 12 по 15 июня

В период с 12 по 15 июня из Калининграда в Зеленоградск-2 назначаются сдвоенные составы «Ласточек». 10-вагонные поезда будут отправляться с Северного вокзала в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23. Обратно из Зеленоградска-2 в 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07.