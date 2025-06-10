Как будут ходить сдвоенные «Ласточки» в Зеленоградск с 12 по 15 июня

В период с 12 по 15 июня из Калининграда в Зеленоградск-2 назначаются сдвоенные составы «Ласточек». 10-вагонные поезда будут отправляться с Северного вокзала в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23. Обратно из Зеленоградска-2 в 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07.
Как отметили в пресс-службе КЖД, электрички проследуют по маршруту лишь с одной остановкой на станции Кутузово-Новое.
Сдвоенные «Ласточка» начали ходить в Калининградской области с 7 июня по выходным и праздничным дням. Пока — только до Зеленоградска-2.
Подробное расписание — здесь.