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Леонов: «Загитовой 23 года, называть ее именем стадион — это перебор»

Объект расположится на улице Портовой.

Источник: Комсомольская правда

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что строящийся в Казани дворец фигурного катания не будет носить имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор», — передает слова главы ведомства «Матч ТВ».

Леонов отметил, что внутри дворца расположится школа или академия Загитовой, но сам объект будет назван иначе. Ранее в Казани одобрили проект центра фигурного катания Алины Загитовой. Объект расположится на улице Портовой.