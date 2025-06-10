Леонов: «Загитовой 23 года, называть ее именем стадион — это перебор»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что строящийся в Казани дворец фигурного катания не будет носить имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
«Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор», — передает слова главы ведомства «Матч ТВ».
Леонов отметил, что внутри дворца расположится школа или академия Загитовой, но сам объект будет назван иначе. Ранее в Казани одобрили проект центра фигурного катания Алины Загитовой. Объект расположится на улице Портовой.