Пожилая китаянка заняла третье место в конкурсе фитнес-моделей

Сан Минхуэй из Мааньшаня провинции Аньхой Китая завоевала бронзовую медаль в смешанной категории на Национальном конкурсе для новичков в области фитнеса в Ухане. Как написала газета South China Morning Post, женщина стала самой возрастной участницей.
До выхода на пенсию Минхуэй работала на сталелитейном заводе и, несмотря на сложный график, находила время для физической нагрузки. После увольнения по возрасту женщина продолжила заниматься спортом: прыгала через скакалку, бегала трусцой и часто гуляла пешком.
В фитнес Минхуэй пришла только в 67 лет и почти сразу заметила положительные изменения: мышечная масса с годами не терялась, а наоборот, нарастала. Сейчас Минхуэй не менее пяти раз в неделю посещает тренажерный зал. Каждая тренировка длится более часа. Пожилым людям женщина советует заниматься с 70-процентной нагрузкой, чтобы обеспечить постепенный прогресс и не получить травмы. Также сегодня Минхуэй придерживается плана питания: съедает от четырех до пяти яичных белков в день, чтобы обеспечить организм протеином, и сидит на диете с низким содержанием жиров, соли и сахара.
Мне 71 год. Возраст — это просто число, а не ограничение. Некоторые люди считают, что пожилым нужно просто пить чай и гулять, но я хочу чего-то другого. Я хочу поднимать гантели и позволять мышцам говорить за меня.
Ранее пожилая британка набила третью татуировку в 99 лет.