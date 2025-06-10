Пожилая китаянка заняла третье место в конкурсе фитнес-моделей

В фитнес Минхуэй пришла только в 67 лет и почти сразу заметила положительные изменения: мышечная масса с годами не терялась, а наоборот, нарастала. Сейчас Минхуэй не менее пяти раз в неделю посещает тренажерный зал. Каждая тренировка длится более часа. Пожилым людям женщина советует заниматься с 70-процентной нагрузкой, чтобы обеспечить постепенный прогресс и не получить травмы. Также сегодня Минхуэй придерживается плана питания: съедает от четырех до пяти яичных белков в день, чтобы обеспечить организм протеином, и сидит на диете с низким содержанием жиров, соли и сахара.