В День города и День России пермяков ждет насыщенная праздничная программа

В Дзержинском районе в детской библиотеке № 15 с 7 по 13 июня состоится цикл творческих занятий «Медведь, который объединяет». В Индустриальном районе в День города в 12:00 концертная программа начнется в саду имени В. Л. Миндовского, в то же время на концерт ждут зрителей и в парке «Счастье есть» в Кировском районе. В Мотовилихинском районе с 13:00 до 16:00 в сквере имени Юрия Калачникова состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню России и Дню города. В Орджоникидзевском районе на площади перед ДК «Искра» с 12:00 начнется работа мастер-классов, детская анимационная программа и концертная программа. В Свердловском районе с 12:00 начнется концертно-развлекательная программа, увидеть её можно на площади перед ДК имени М. И. Калинина.