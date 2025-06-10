В День города и День России пермяков ждет насыщенная праздничная программа

Более 60 мероприятий запланировано во всех районах города.
В День города и День России для жителей и гостей Перми подготовлена обширная праздничная программа. Мероприятия традиционно начнутся со встречи Дня города Перми в сквере имени В. Н. Татищева 11 июня в 23:00. В сквере будут работать интерактивные площадки, а также состоится вручение «ключа от города» и символических медалей.
События 12 июня начнутся в 11:00 с торжественной церемонии открытия плит на аллее Доблести и Славы. В этом году на Аллее Славы установят шесть звезд.
С 12:00 на эспланаде перед Театром-Театром начнется концертная программа, которая будет состоять из блоков. Частью обширной программы станет фестиваль «Блогеры России», он пройдет в нашем городе впервые, благодаря статусу Перми «Молодежная столица России-2025».
С 12:30 до 22:00 в центральном квартале эспланады пройдет праздничная программа, в котором примут участие детские и подростковые коллективы муниципальных учреждений. Пермская краевая филармония покажет спектакль, также с показательными выступлениями выступят участники Российского союза боевых искусств.
На набережной Камы запланирована тематическая программа, в рамках которой будут работать разнообразные интерактивные площадки, она пройдет с 12:00 до 20:00.
В ДК имени А. Г. Солдатова в 16:00 состоится вручение премии Главы города Перми в сфере культуры и искусства, а также концертная программа с выступлением творческих коллективов.
Завершением Дня города станет праздничный 7-минутный салют, который запустят с территории городского пляжа в 23:30. Наблюдать его лучше всего будет на набережной с левого берега Камы.
Всего в Перми запланировано более 60 мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города. Помимо центральных мероприятий состоятся спортивные старты, выставочные проекты, танцевальные и концертные программы, квесты и экскурсии во всех районах Перми.
В Центральном выставочном зале с 12 июня по 13 июля будет работать выставка «Эрзья: история одной коллекции» — это подарок жителям ко Дню города Перми от Международного фонда искусств им. С. Д. Эрьзи, вход на выставку будет бесплатным.
В Дзержинском районе в детской библиотеке № 15 с 7 по 13 июня состоится цикл творческих занятий «Медведь, который объединяет». В Индустриальном районе в День города в 12:00 концертная программа начнется в саду имени В. Л. Миндовского, в то же время на концерт ждут зрителей и в парке «Счастье есть» в Кировском районе. В Мотовилихинском районе с 13:00 до 16:00 в сквере имени Юрия Калачникова состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню России и Дню города. В Орджоникидзевском районе на площади перед ДК «Искра» с 12:00 начнется работа мастер-классов, детская анимационная программа и концертная программа. В Свердловском районе с 12:00 начнется концертно-развлекательная программа, увидеть её можно на площади перед ДК имени М. И. Калинина.