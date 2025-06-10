В Иркутске 12 июня ограничат продажу алкоголя

— Продажа алкогольной продукции будет запрещена с 12:00 до 20:00 на площади имени графа Сперанского и в сквере имени Кирова, а также в радиусе ста метров от этих мест. Ограничения не коснутся заведений общественного питания, — пояснили в пресс-службе правительства.