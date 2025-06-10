В Иркутске 12 июня ограничат продажу алкоголя

В Иркутске в День России 12 июня ограничат продажу алкоголя. Меры приняли из-за проведения массовых праздничных мероприятий. Об этом КП-Иркутск сообщили правительстве региона.
— Продажа алкогольной продукции будет запрещена с 12:00 до 20:00 на площади имени графа Сперанского и в сквере имени Кирова, а также в радиусе ста метров от этих мест. Ограничения не коснутся заведений общественного питания, — пояснили в пресс-службе правительства.
За нарушение ограничения гражданам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам от 100 до 300 тысяч.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области 14 сентября состоятся выборы губернатора.