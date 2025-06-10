Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 12 июня ограничат продажу алкоголя

Запрет будет действовать из-за празднования Дня России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в День России 12 июня ограничат продажу алкоголя. Меры приняли из-за проведения массовых праздничных мероприятий. Об этом КП-Иркутск сообщили правительстве региона.

— Продажа алкогольной продукции будет запрещена с 12:00 до 20:00 на площади имени графа Сперанского и в сквере имени Кирова, а также в радиусе ста метров от этих мест. Ограничения не коснутся заведений общественного питания, — пояснили в пресс-службе правительства.

За нарушение ограничения гражданам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам от 100 до 300 тысяч.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области 14 сентября состоятся выборы губернатора.