На границе Казахстана и России нашли «траву бессмертия»

В пресс-службе Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева (АГУ) 10 июня 2025 года уточнили, что растение получило название «астрагал Иванова» (Astragalus ivanovii Knjaz., Laktionov, Akhmedenova).
Астрагал Иванова — это полукустарничек с многолетними, ветвящимися побегами 5−10 см длиной. Цветоносы 5−8 см длиной. Цветки обычно в 4−6-цветковых кистях. Плоды — бобы, от яйцевидных до почти шаровидных 12−20 мм длиной. Бобы полые внутри, содержат около 25 семян. Венчик цветков кремового или светло-розового цвета.
В настоящий момент на земле известно около 5000 видов растений из рода астрагал. У древних скифов астрагал называли травой бессмертия.
В публикации университета сказано, что по своим свойствам астрагал близок к женьшеню.
К примеру, он укрепляет иммунную систему в борьбе с разнообразными заболеваниями, такими как рак и болезни сердца. Также астрагал обладает противовирусными свойствами, стимулируя выработку интерферона.
Астрагалы способствуют запуску внутренних механизмов борьбы организма с такими заболеваниями, как простуда, грипп, бронхит. Препараты из астрагалов улучшают работу печени, снижают уровень сахара в крови, способствуют расширению кровеносных сосудов, что в свою очередь, приводит к снижению артериального давления.
В заключительной части отмечено, что экспедиция привела к открытию еще трех новых видов растений для Казахстана.
«Ученые продолжили исследования местной флоры и растительного покрова с целью организации на его территории особо охраняемой природной зоны», — уточнили специалисты.