На границе Казахстана и России нашли «траву бессмертия»

Астрагал Иванова — это полукустарничек с многолетними, ветвящимися побегами 5−10 см длиной. Цветоносы 5−8 см длиной. Цветки обычно в 4−6-цветковых кистях. Плоды — бобы, от яйцевидных до почти шаровидных 12−20 мм длиной. Бобы полые внутри, содержат около 25 семян. Венчик цветков кремового или светло-розового цвета.