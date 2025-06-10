В донском Фонде капремонта рассказали о возможности собственников повлиять на сроки работ

В Ростовской области внесены изменения в постановление регионального правительства об организации проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Теперь собственники могут повлиять на перенос сроков работ, если какой-то элемент здания находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом рассказала врио директора регионального Фонда капитального ремонта Дарья Шереметьева.