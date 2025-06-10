В донском Фонде капремонта рассказали о возможности собственников повлиять на сроки работ

В Ростовской области внесены изменения в постановление регионального правительства об организации проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Теперь собственники могут повлиять на перенос сроков работ, если какой-то элемент здания находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом рассказала врио директора регионального Фонда капитального ремонта Дарья Шереметьева.
Собственникам нужно провести общее собрание. Жильцы должны принять решение о необходимости обследования технического состояния дома и определить подрядчика. Нужно выбрать лицо, которое от имени всех собственников будет заключать договор с исполнителем и принимать работы. Предстоит также установить порядок информирования собственников о результатах обследования.
— Уполномоченное лицо не позднее одного года со дня подписания заключения должно будет направить в адрес Фонда капремонта заявление о переносе проведения работ на более поздние или ранние сроки, — поясняет Дарья Шереметьева.
Дарья Шереметьева, врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» в регионе. Дмитрий КУТЕПОВ.
Заявление составляется по форме, установленной Министерством ЖКХ. К нему нужно приложить два документа: копию протокола собрания собственников и заключение о результатах обследования.
Фонд может вернуть заявление в случае, если представлены не все документы. Организация сделает это в течение пяти дней с момента регистрации заявления, указав причину.
Рассматривать заявление будут в течение 30 дней. Заключение Фонда направляется в Министерство ЖКХ.
— Министерство рассматривает заключение фонда в течение десяти дней со дня поступления. Если замечания отсутствуют, изменения в Региональную программу вносят не позднее шести месяцев с момента поступления заключения, — говорит Дарья Шереметьева.
Она отметила, что один из критериев для решения о переносе работ — отсутствие задолженности собственников перед Фондом.