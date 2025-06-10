Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей

«В повестке сегодняшнего заседания Совета безопасности вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Тема крайне значимая и актуальная, и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности нашего развития как государства, народа, общества», — сказал Путин в ходе совещания с постоянными челнами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.