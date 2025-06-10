Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей

Путин призвал совершенствовать госполитику в сфере защиты традиционных ценностей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России.

«В повестке сегодняшнего заседания Совета безопасности вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Тема крайне значимая и актуальная, и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности нашего развития как государства, народа, общества», — сказал Путин в ходе совещания с постоянными челнами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.