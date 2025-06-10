Первый «Валдай» отправится в Балахну из Нижнего Новгорода 12 июня

В программу входит пешеходная экскурсия по городу, а также посещение исторического музея «Дом Плотникова». Здесь туристам представят экспозиции и выставки, а также проведут мастер-класс по кружевоплетению «Нить Акулины». Следующим пунктом станет «Музей глины», где гости смогут принять участие в мастер-классе по лепке сувениров. Завершится экскурсия посещением «Музея Кузьмы Минина», посвящённого знаменитому уроженцу Балахны. Кроме того, участники поездки смогут самостоятельно осмотреть территорию Покровского мужского монастыря.