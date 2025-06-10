Первый «Валдай» отправится в Балахну из Нижнего Новгорода 12 июня

Об этом сообщили в «Центре развития транспортных систем» Нижегородской области. Первые рейсы намечены на 12 и 15 июня. Путешествие проходит в рамках маршрута под названием «Балахна — родина солеваров и кружевниц».
В программу входит пешеходная экскурсия по городу, а также посещение исторического музея «Дом Плотникова». Здесь туристам представят экспозиции и выставки, а также проведут мастер-класс по кружевоплетению «Нить Акулины». Следующим пунктом станет «Музей глины», где гости смогут принять участие в мастер-классе по лепке сувениров. Завершится экскурсия посещением «Музея Кузьмы Минина», посвящённого знаменитому уроженцу Балахны. Кроме того, участники поездки смогут самостоятельно осмотреть территорию Покровского мужского монастыря.
Общая продолжительность экскурсии составляет 5 часов 20 минут. Переход по Волге от Нижнего Новгорода до Балахны занимает 40 минут в одну сторону.
Время стоянки в городе — около 4 часов. Отправление из Нижнего Новгорода — в 9:20 от причала № 8, возвращение — в 14:40.
Стоимость поездки составляет 1 850 рублей. Ранее сообщалось о старте экскурсионных туров (0+) на «Валдае» до Макарьева.