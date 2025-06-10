Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый «Валдай» отправится в Балахну из Нижнего Новгорода 12 июня

Из Нижнего Новгорода стартуют экскурсионные рейсы (0+) в Балахну на скоростном судне «Валдай».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в «Центре развития транспортных систем» Нижегородской области. Первые рейсы намечены на 12 и 15 июня. Путешествие проходит в рамках маршрута под названием «Балахна — родина солеваров и кружевниц».

В программу входит пешеходная экскурсия по городу, а также посещение исторического музея «Дом Плотникова». Здесь туристам представят экспозиции и выставки, а также проведут мастер-класс по кружевоплетению «Нить Акулины». Следующим пунктом станет «Музей глины», где гости смогут принять участие в мастер-классе по лепке сувениров. Завершится экскурсия посещением «Музея Кузьмы Минина», посвящённого знаменитому уроженцу Балахны. Кроме того, участники поездки смогут самостоятельно осмотреть территорию Покровского мужского монастыря.

Общая продолжительность экскурсии составляет 5 часов 20 минут. Переход по Волге от Нижнего Новгорода до Балахны занимает 40 минут в одну сторону.

Время стоянки в городе — около 4 часов. Отправление из Нижнего Новгорода — в 9:20 от причала № 8, возвращение — в 14:40.

Стоимость поездки составляет 1 850 рублей. Ранее сообщалось о старте экскурсионных туров (0+) на «Валдае» до Макарьева.