Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи запланировано более 100 мероприятий ко Дню России

Во всех районах Сочи одновременно поднимут флаги в День России.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи на День России 12 июня запланировано более ста мероприятий. Главным событием станет одновременное поднятие государственного флага в 9:00 утра во всех районах курорта, а также на пирсе в Лазаревском, на горе Ахун и в море. Праздничная атмосфера будет поддержана автопробегом и праздничными заставками на городских экранах.

По словам заместителя главы Сочи Елены Канюк, празднование будет включать не только развлекательные мероприятия, но и образовательную программу. Музеи откроют двери бесплатно, кинотеатры покажут российские фильмы, а библиотеки организуют лектории и викторины.

«День России — это праздник каждого жителя нашей страны. Всех, кто гордится ею, чувствует свою ответственность за настоящее и будущее. Наша страна богата историческими и культурными традициями, но главное ее богатство — это люди», — отметила Канюк.

Кроме того, пройдут церемонии возложения цветов к памятникам Борису Лапину и Славе Метревели, в парке «Ривьера» высадят памятное дерево, а аллею украсят триколором. В парке также состоятся баскетбольные игры и открытая лекция о минеральной воде. На улице Навагинской в само центре города развернется выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства.

В Хостинском районе запланирован легкоатлетический забег, а в сельских домах культуры и парке 50 лет Победы — праздничные программы со спортивными состязаниями и выставками народного творчества. В Лазаревском районе пройдут выступления творческих коллективов, фестиваль национальных культур «Россия — великая наша держава» и персональная выставка художницы Ольги Симоновой. Мероприятия запланированы и в отдаленных населенных пунктах района.

Адлерский парк примет арт-фестиваль «Россия — Родина моя!», выступление ансамбля «Магистраль» и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В горном кластере для ветеранов боевых действий и их семей будут действовать льготные тарифы на канатные дороги.