В Сочи запланировано более 100 мероприятий ко Дню России

В Сочи на День России 12 июня запланировано более ста мероприятий. Главным событием станет одновременное поднятие государственного флага в 9:00 утра во всех районах курорта, а также на пирсе в Лазаревском, на горе Ахун и в море. Праздничная атмосфера будет поддержана автопробегом и праздничными заставками на городских экранах.