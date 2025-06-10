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В Самарской области ожидают грозу, град и сильный ветер 11 июня

В самарском регионе стоит настоящая жара.

В самарском регионе стоит настоящая жара. Воздух раскалился до +33 градусов, а жители Самары массово высыпали на городские пляжи.

Фото с полных самарских пляжей:

Однако, региональное ГУ МЧС утверждает, что солнце и жара пройдут уже завтра. По прогнозам ведомства, Самарскую область 11 июня ждут град, дождь и гроза.

В других популярных сервисах прогноз несколько другой.

Так, Gismeteo обещает +30 градусов днем, небольшую облачность и незначительные осадки. Яндекс. Погода тоже предсказывает +30 и небольшой дождь. А Приволжское УГМС солидарно с МЧС — обещают грозу, град и ветер.