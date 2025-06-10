Путин рассказал, с чем связано обеспечение суверенитета России

«Тема крайне значимая и актуальная и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. С укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе. С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.