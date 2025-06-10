ГД приняла в первом чтении проект о сведениях о детях мигрантов

«Всё это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений. Кроме того, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков», — сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.