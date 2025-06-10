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В Омске на День России устроят парад яхт, концерт «Любэ» и спортивный праздник

Для омичей подготовили насыщенную программу.

Источник: Om1 Омск

В этом году День России в Омске отметят с размахом. Отдых начнётся уже вечером 11 июня, а выходные будут длиться целых четыре дня, с 12 по 15 июня. Собрали все самые яркие мероприятия, которые пройдут на длинных выходных в городе.

11 июня (среда).

19:00 — летняя вечеринка от ХК «Авангард».

Место: клиентский центр клуба, ул. Ленина, 20.

Гостем мероприятия станет Василий Пономарёв. Вход на мероприятие — свободный.

12 июня (четверг, День России).

12:00 — яхтенный маршрут по Иртышу.

Место: акватория Иртыша, от железнодорожного моста до парка культуры и отдыха «Зелёный остров».

Омичи смогут насладиться зрелищным мероприятием — парадом яхт, украшенных российским триколором.

12:30 — торжественное открытие форума «Россия — это мы!».

Место: площадь Победы, Любинский проспект.

В программе — парад национальностей, ярмарка народных ремёсел, мастер-классы, игровые программы, гастрономические площадки.

13:00 — фестиваль «Наша Победа».

Место: сквер имени Дзержинского.

Омичи смогут отправить весточку солдатам в зоне СВО, сплести маскировочную сеть, попробовать блокадный хлеб.

13:00 — фестиваль «Военные династии Омского Прииртышья».

Место: Омская крепость.

В историческом центре города пройдёт военно-патриотическая постановка, интерактивные площадки, посвящённые разным эпохам:

  • конюшенный приказ;
  • гренадерская;
  • пушкарская;
  • военные династии;
  • лекарская;
  • фехтование;
  • стрелецкая;
  • военные игры и забавы;
  • государев контроль;
  • ремесленная;
  • доспешная;
  • съестная;
  • сеунч;
  • лучный тир;
  • дроны.

14:30—18:00 — выставка военной техники.

Место: железнодорожный вокзал.

В Омске сделает остановку агитационно-пропагандистский поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Омичам покажут военное снаряжение, оружие прошлого и современные трофеи.

18:00 — фестиваль «Спортивная Россия».

Место: площадь Победы и Любинский проспект.

В программе — силовое экстрим-шоу от Михаила Шивлякова, выступление художественных гимнасток, активности от хоккейного клуба «Авангард», мастер-класс по роуп-скиппингу и роллер-спорту.

20:20 — выступление исполнителя шансона Сергея Кончаковского (Демидыч).

Место: площадь Победы.

21:00 — концерт рок-группы «Любэ».

Место: площадь Победы.

13—15 июня (пятница-воскресенье).

10:00—22:00 — ярмарка «Яркий маркет».

Место: «МЕГА Омск» (Архитекторов бульвар, 35).

На ярмарке представят товары местных производителей, можно будет потанцевать и посетить мастер-классы.

14—15 июня (суббота-воскресенье).

11:00 — турнир «Кубок Шлеменко — 2025».

Место: Омский велотрек.

Турнир по ММА пройдёт в Омске. В соревнованиях примут участие более 450 юных бойцов из 14 регионов страны.

10:00 — мастер-класс «Лубочный терем».

Место: Омская крепость, «Денежная кладовая».

Здесь будет бесплатная театрализованная экскурсия, знакомство с лубочной графикой, мастер-класс по созданию лубочной листовки.

15 июня (воскресенье).

9:00 — «Цветочный забег».

Место: «Зелёный остров».

Традиционный женский забег в Омске. В рамках серии забегов SIM (Сибирского международного марафона) девушки посоревнуются на дистанциях 3 и 10 километров.