В Омске на День России устроят парад яхт, концерт «Любэ» и спортивный праздник

В этом году День России в Омске отметят с размахом. Отдых начнётся уже вечером 11 июня, а выходные будут длиться целых четыре дня, с 12 по 15 июня. Собрали все самые яркие мероприятия, которые пройдут на длинных выходных в городе.
11 июня (среда).
19:00 — летняя вечеринка от ХК «Авангард».
Место: клиентский центр клуба, ул. Ленина, 20.
Гостем мероприятия станет Василий Пономарёв. Вход на мероприятие — свободный.
12 июня (четверг, День России).
12:00 — яхтенный маршрут по Иртышу.
Место: акватория Иртыша, от железнодорожного моста до парка культуры и отдыха «Зелёный остров».
Омичи смогут насладиться зрелищным мероприятием — парадом яхт, украшенных российским триколором.
12:30 — торжественное открытие форума «Россия — это мы!».
Место: площадь Победы, Любинский проспект.
В программе — парад национальностей, ярмарка народных ремёсел, мастер-классы, игровые программы, гастрономические площадки.
13:00 — фестиваль «Наша Победа».
Место: сквер имени Дзержинского.
Омичи смогут отправить весточку солдатам в зоне СВО, сплести маскировочную сеть, попробовать блокадный хлеб.
13:00 — фестиваль «Военные династии Омского Прииртышья».
Место: Омская крепость.
В историческом центре города пройдёт военно-патриотическая постановка, интерактивные площадки, посвящённые разным эпохам:
- конюшенный приказ;
- гренадерская;
- пушкарская;
- военные династии;
- лекарская;
- фехтование;
- стрелецкая;
- военные игры и забавы;
- государев контроль;
- ремесленная;
- доспешная;
- съестная;
- сеунч;
- лучный тир;
- дроны.
Место: железнодорожный вокзал.
В Омске сделает остановку агитационно-пропагандистский поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Омичам покажут военное снаряжение, оружие прошлого и современные трофеи.
18:00 — фестиваль «Спортивная Россия».
Место: площадь Победы и Любинский проспект.
В программе — силовое экстрим-шоу от Михаила Шивлякова, выступление художественных гимнасток, активности от хоккейного клуба «Авангард», мастер-класс по роуп-скиппингу и роллер-спорту.
20:20 — выступление исполнителя шансона Сергея Кончаковского (Демидыч).
Место: площадь Победы.
21:00 — концерт рок-группы «Любэ».
Место: площадь Победы.
Место: «МЕГА Омск» (Архитекторов бульвар, 35).
На ярмарке представят товары местных производителей, можно будет потанцевать и посетить мастер-классы.
11:00 — турнир «Кубок Шлеменко — 2025».
Место: Омский велотрек.
Турнир по ММА пройдёт в Омске. В соревнованиях примут участие более 450 юных бойцов из 14 регионов страны.
10:00 — мастер-класс «Лубочный терем».
Место: Омская крепость, «Денежная кладовая».
Здесь будет бесплатная театрализованная экскурсия, знакомство с лубочной графикой, мастер-класс по созданию лубочной листовки.
15 июня (воскресенье).
9:00 — «Цветочный забег».
Место: «Зелёный остров».
Традиционный женский забег в Омске. В рамках серии забегов SIM (Сибирского международного марафона) девушки посоревнуются на дистанциях 3 и 10 километров.