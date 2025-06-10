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«Алые паруса» в Петербурге пройдут трезво

В Петербурге введут запрет на розничную продажу алкоголя в связи с праздником выпускников «Алые паруса». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Все магазины и точки розничной торговли Петербурга должны прекратить продажу алкогольной продукции в период с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня. Нарушение этого правила повлечет ответственность согласно действующему законодательству.

Такое ограничение вводится ежегодно для поддержания общественного порядка и безопасности во время массовых мероприятий, когда тысячи горожан и гостей собираются на улицах города, чтобы отпраздновать важный этап в жизни школьников.

Напомним, праздник «Алые паруса» в этом году состоится 28 июня. Ранее «МК в Питере» сообщал, что на определенных участках дороги в период проведения репетиций запретят останавливаться и ограничат движение.