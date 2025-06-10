«Алые паруса» в Петербурге пройдут трезво

Все магазины и точки розничной торговли Петербурга должны прекратить продажу алкогольной продукции в период с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня. Нарушение этого правила повлечет ответственность согласно действующему законодательству.
Такое ограничение вводится ежегодно для поддержания общественного порядка и безопасности во время массовых мероприятий, когда тысячи горожан и гостей собираются на улицах города, чтобы отпраздновать важный этап в жизни школьников.
Напомним, праздник «Алые паруса» в этом году состоится 28 июня. Ранее «МК в Питере» сообщал, что на определенных участках дороги в период проведения репетиций запретят останавливаться и ограничат движение.