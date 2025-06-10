В Ростове обновят плакаты с проектами нового фонтана на площади Ленина

В Ростове заменят плакаты с проектами благоустройства на площади Ленина, напечатанные с ошибкой. Об этом рассказали в администрации города.
Напомним, ранее на площади Ленина в Ростове-на-Дону появились информационные плакаты, посвященные голосованию за концепцию благоустройства территории перед гостиницей «Амакс». Голосование проходит на платформе «Активный ростовчанин», где представлены пять вариантов проектов, включающих различные решения по фонтанам, озеленению, пешеходным зонам и местам для отдыха.
Однако жители города заметили несоответствие: нумерация проектов на плакатах отличается от той, что указана на электронной платформе для голосования.
— При печати материалов действительно была допущена техническая ошибка. Хочу подчеркнуть, что это не повлияло на процесс голосования, так как на платформе «Активный ростовчанин» вся информация представлена корректно, — прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун. — Благодарю горожан за внимательность — плакаты будут оперативно заменены на исправленные.
Замглавы заверил, что обновленные изображения появятся на площади в ближайшее время. Голосование продолжается, и все желающие могут ознакомиться с проектами и сделать свой выбор на платформе «Активный ростовчанин».