В Ростове обновят плакаты с проектами нового фонтана на площади Ленина

— При печати материалов действительно была допущена техническая ошибка. Хочу подчеркнуть, что это не повлияло на процесс голосования, так как на платформе «Активный ростовчанин» вся информация представлена корректно, — прокомментировал ситуацию заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун. — Благодарю горожан за внимательность — плакаты будут оперативно заменены на исправленные.