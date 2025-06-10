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Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин

Путин: молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, понимает, что такое свобода и ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я уверен, что у нас действительно растет поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно. Способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперед, добиваться успехов», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

Он также отметил, что подрастающее поколение «не отделяет свою судьбу от судьбы России».