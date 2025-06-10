Путин рассказал, что значит быть гражданином своей страны

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дети России должны понимать, что быть гражданином РФ — это знать историю своей страны, брать ответственность за ее будущее.
«И сегодня они (ценности патриотизма и преданности Родине, единство народов России, милосердие и гуманизм — ред.) служат для нас опорой, ориентиром в развитии системы образования и воспитания, чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином — это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться и для близких, и для малой Родины, и для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее», — сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Путин добавил, что молодые поколения должны «расти сильными, широко образованными, открытыми к творчеству и созиданию, быть глобально конкурентоспособными в знаниях, в компетенции, предлагать свои оригинальные идеи, решения, а не копировать чужие».