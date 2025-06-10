Путин рассказал, что значит быть гражданином своей страны

«И сегодня они (ценности патриотизма и преданности Родине, единство народов России, милосердие и гуманизм — ред.) служат для нас опорой, ориентиром в развитии системы образования и воспитания, чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином — это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться и для близких, и для малой Родины, и для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее», — сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.