Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу, заявил Путин

«Нам важно беречь и укреплять сплоченность общества… Отмечу, что в российскую школу на системной основе вернулась воспитательная составляющая. Такой подход важен для детей, его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга. Именно вместе они формируют гармоничную личность», — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.