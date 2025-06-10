Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу, заявил Путин

Путин: в российскую школу вернулась воспитательная составляющая.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Воспитательная составляющая вернулась в российскую школу на системной основе, такая работа важна, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам важно беречь и укреплять сплоченность общества… Отмечу, что в российскую школу на системной основе вернулась воспитательная составляющая. Такой подход важен для детей, его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга. Именно вместе они формируют гармоничную личность», — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.