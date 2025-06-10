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Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей

Главврач больницы в Донецке Плахотников рассказал Путину о зарплатах врачей.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Главврач республиканской клинической больницы имени Калинина в городе Донецк Иван Плахотников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, какие зарплаты получают медработники.

Во вторник президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии.

«У врачей средняя заработная плата 67 тысяч рублей, у средних медицинских работников 47 тысяч рублей… Владимир Владимирович, наше лечебное учреждение оказывает помощь пострадавшим в условиях СВО… Все сотрудники, которые оказывают помощь, получают социальные выплаты. Врачи дополнительно — 100 тысяч рублей, медицинские сестры — 60 (тысяч рублей — ред.) и младший медицинский персонал — 30 тысяч рублей», — сказал Плахотников.

По его словам, 600 из 1151 коек задействовано для пострадавших бойцов.

Он также добавил, что обновленный сосудистый центр обеспечен всем необходимым.

«Не только оборудованием, но и расходными материалами, изделиями медицинского назначения и медикаментами. Штат укомплектован на 80%», — отметил главврач.

В Донецке после капитального ремонта возобновил работу региональный сосудистый центр республиканской клинической больницы имени Калинина, а также запущена в эксплуатацию лаборатория по испытанию качества лекарств в рамках государственного контроля.