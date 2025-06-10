Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей

«У врачей средняя заработная плата 67 тысяч рублей, у средних медицинских работников 47 тысяч рублей… Владимир Владимирович, наше лечебное учреждение оказывает помощь пострадавшим в условиях СВО… Все сотрудники, которые оказывают помощь, получают социальные выплаты. Врачи дополнительно — 100 тысяч рублей, медицинские сестры — 60 (тысяч рублей — ред.) и младший медицинский персонал — 30 тысяч рублей», — сказал Плахотников.