«Задолженность составила 3,8 миллиона рублей». В Минске три фирмы выплатили зарплату 675 сотрудникам после вмешательства прокуратуры

В прокуратуре отметили, что в организациях, которые осуществляют деятельность в области компьютерного программирования, а также деятельность, связанную с созданием рекламы, суммы задолженности перед 675 работниками за январь и февраль 2025 года составила около 3,8 миллиона рублей.