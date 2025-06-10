«Задолженность составила 3,8 миллиона рублей». В Минске три фирмы выплатили зарплату 675 сотрудникам после вмешательства прокуратуры

В Минске три фирмы выплатили зарплату 675 работникам благодаря прокуратуре. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минска.
В сообщении говорится, что прокуратура Первомайского района в момент надзора за исполнением законодательства о труде выявила факт неполной выплаты в установленный срок заработной платы сотрудникам трех частных организаций.
В прокуратуре отметили, что в организациях, которые осуществляют деятельность в области компьютерного программирования, а также деятельность, связанную с созданием рекламы, суммы задолженности перед 675 работниками за январь и февраль 2025 года составила около 3,8 миллиона рублей.
Прокурор Первомайского района вынес предписание руководителям данных организаций, в котором содержалось требование выплатить причитающиеся сотрудникам денежные суммы.
«На сегодняшний день акты надзора исполнены в полном объеме — работникам предприятий выплачена заработная плата», — обратили внимание в прокуратуре Минска.
Тем временем в Минске прокуратура отменила оплату жильцами разбитого хулиганом окна.
Кстати, прокуратура отреагировала на мусор на Чижовском водохранилище в Минске.
Ранее Госкомимущество сказало об упрощении регистрации сделок с недвижимостью в Беларуси.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Клубничное полнолуние 11 июня 2025 года.