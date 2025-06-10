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«Задолженность составила 3,8 миллиона рублей». В Минске три фирмы выплатили зарплату 675 сотрудникам после вмешательства прокуратуры

В Минске три фирмы выплатили зарплату 675 работникам благодаря прокуратуре.

Источник: Комсомольская правда

В Минске три фирмы выплатили зарплату 675 работникам благодаря прокуратуре. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минска.

В сообщении говорится, что прокуратура Первомайского района в момент надзора за исполнением законодательства о труде выявила факт неполной выплаты в установленный срок заработной платы сотрудникам трех частных организаций.

В прокуратуре отметили, что в организациях, которые осуществляют деятельность в области компьютерного программирования, а также деятельность, связанную с созданием рекламы, суммы задолженности перед 675 работниками за январь и февраль 2025 года составила около 3,8 миллиона рублей.

Прокурор Первомайского района вынес предписание руководителям данных организаций, в котором содержалось требование выплатить причитающиеся сотрудникам денежные суммы.

«На сегодняшний день акты надзора исполнены в полном объеме — работникам предприятий выплачена заработная плата», — обратили внимание в прокуратуре Минска.

Тем временем в Минске прокуратура отменила оплату жильцами разбитого хулиганом окна.

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