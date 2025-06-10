Президент России и глава Башкирии вместе дали старт работе хирургическому корпусу Республиканского кардиологического центра

Глава Башкирии Радий Хабиров и президент России Владимир Путин вместе открыли хирургический корпус Республиканского кардиологического центра. Над этим проектом, как отмечает руководитель региона в публикации на своей личной странице в социальных сетях, работа велась несколько лет.
Хабиров утверждает, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности граждан, борьбу с такого рода недугами глава Башкирии назвал одной из важнейших задач здравоохранения республики. Старт работы хирургического корпуса РКЦ, как считает руководитель региона, фактически завершает формирование в Башкирии полного замкнутого цикла лечения этих болезней — от учреждений первичного звена до кардиоцентра.
— Из каждого, даже самого отдаленного ФАПа в республике мы можем отправить кардиограмму в Уфу. Это позволяет вовремя провести диагностику и начать правильное лечение. Нередко телемедицинские консультации помогают спасти человека, — отмечает Радий Хабиров.
Площадь нового хирургического корпуса составляет 35 тысяч квадратных метров, здесь расположено десять операционных, оснащенных современным оборудованием.
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