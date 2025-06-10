За неуплату алиментов житель Пермского края займется принудительным трудом

Суд установил, что с 2013 года по решению суда фигурант обязан выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но, уже будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, соликамец уклонялся от исполнения обязательств и не оказывал материальной помощи своему ребенку. В результате общий долг по алиментам превысил 900 тыс. рублей.