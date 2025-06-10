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За неуплату алиментов житель Пермского края займется принудительным трудом

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя.

Соликамский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание детей.

Суд установил, что с 2013 года по решению суда фигурант обязан выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но, уже будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, соликамец уклонялся от исполнения обязательств и не оказывал материальной помощи своему ребенку. В результате общий долг по алиментам превысил 900 тыс. рублей.

Злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор суда еще не вступил в законную силу.