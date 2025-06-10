Подрядчик возобновил ремонт Борского моста после вмешательства ГУАД

Сейчас на объекте продолжается восстановление защитного слоя бетонной плиты, пролетных конструкций и монолитных участков в местах примыкания деформационных швов. На оперативном совещании в ГУАД подрядчик представил план по срочной мобилизации ресурсов. Он пообещал значительно увеличить количество рабочих и строительной техники уже к концу текущей недели, чтобы компенсировать отставание от графика.